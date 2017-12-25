بالفيديو | وسط جدل محلي..صوان وقيادتي حماس والنهضة يشاركون فى مؤتمر لـ«إخوان موريتانيا»

ليبيا – أقام حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية (تواصل) الذراع السياسي للاخوان المسلمين فى موريتانيا مؤتمره العادي الثالث بمشاركة شخصيات عربية وإخوانية في مقدمتها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا خالد مشعل الذي وصفه بيان للحزب بـ ” المجاهد ” ومحمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء وعضو الحزب نزار كعوان اضافة للقيادي الحمساوي أسامة حمدان الذي كان مرافقاً لمشعل.

وفى ذات السياق قالت صحيفة الحرية الموريتانية فى تقرير تابعته المرصد ، ان السلطات الأمنية اتخذت كل الإجراءات لتسهيل حركة مشعل بالإضافة إلى صوان الذي اعتبرته الصحيفة أحد كوادر الحركة الإسلامية بليبيا، إلى جانب الرجل الثانى فى النهضة التونسية ” عبد الفتاح مورو” ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية المغربي مضيفة بأن لكل هذه الشخصيات وزنها العالمي في حركة الإخوان المسلمون .

ومن جانبها إنتقدت صحيفة ” أتلانتيك ميديا ” الموريتانية الحزب بعد عقده مؤتمره الثالث بحضور شخصيات أجنبية من دول عربية وافريقية قالت ان كلها تمثل تيار الإخوان المسلمين بسبب غياب علم الجمهورية الموريتانية عن المحفل.

و اعتبرت الصحيفة أن هذه ” الرسالة من الحزب تعد تحد صارخ لمفهوم الدولة ورسالة سلبية إلى المناصرين مفادها أن الحزب خارج عن دائرة الجمهورية، وما يربطه بها لا يعدو وجود الحزب داخلها، وكأن هذا المؤتمر أعد أصلا لتوجيه خطاب سياسي واضح للدولة والرأي العام أن تواصل سيحذو حذو حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان الذين يمتلكان أعلاما مستقلة عن أعلام دولهما ” .

ودعت الصحيفة الدولة الموريتانية الى أخذ هذه الرسالة بكثير من الاهتمام لان مضمونها يدعو إلى الانفصال عن الدولة الموريتانية في ظل وضع دولي معقد يشكل تيار الإخوان المسلمين عبر العالم العربي أهم محاوره، وأكثرها عنفا ودموية ، وذلك وفقاً للصحيفة .

و أضافت : ” إن حزبا سبق له الترشح للرئاسة في بلد وما زال يسعى للحصول عليها عليه على الأقل أن يحترم كينونتها المتمثلة في رموزها والتي من بين أهمها العلم الوطني ” .

و فى سياق متصل ، كان الحزب الموريتاني الاخواني قد أعلن بحسب جدول أعماله ليوم السبت الماضي عن كلمة كان من المفترض ان يلقيها صوان خلال الندوة ، الا ان دائرة الاعلام بالحزب نشرت كلمات المشاركين الاخرين دون أن تنشر كلمة صوان الا ان حزب العدالة والبناء نشر اليوم الاثنين مقتطفات لابرز ماجاء فيها ومنها حديثه عن أن المنطقة تشهد تحولات كبيرة وأن حركة التاريخ لا تقاس بالعام والعامين وأن المشهد لا يدعو الى الإحباط كما يرى البعض فالخط العام تصاعدي رغم بعض الارتدادات وذلك وفق تعبيره.

ودعى صوان الجميع إلى توحيد الجهود للدفع بإتجاه إنجاح المسار الديموقراطي والتمسك بهذا المسار الذي قال انه يضمن للجميع المشاركة وينضم إدارة الخلاف وفقا لقواعد العملية الديموقراطية .

كما إلتقى صوان برئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم في مكتبه محملاً تحياته معه للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتثمينه لدور موريتانيا في المنطقة ولجهده من أجل التسوية في ليبيا وعلى دوره في العمل العربي بشكل عام ، وذلك وفقاً لوسائل اعلام موريتانية.

المرصد – خاص

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