رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني يتفقد موقع مهرجان «ميدان الشجرة الثقافي»

عين ليبيا

قام رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني خالد نجم مساء السبت الموافق 2017/12/23 برفقة مدير مكتبه الفنان سالم عيسى ومدير المكتب الإعلامي بالهيئة السيد أحمد العريبي بزيارة إلى موقع إقامة مهرجان ميدان الشجرة الثقافي الذي ستنطلق فعالياته يوم الخميس الموافق 2017/12/28 ويستمر لمدة عشرة أيام تحت شعار (بنغازي الفرح والإبداع) بتنظيم وإشراف مؤسسة السينما والمسرح والفنون بالهيئة، ويقام هذا المهرجان ابتهاجا بتحرير مدينة بنغازي وعودة الحياة إليها.

وكان في استقباله مدير مؤسسة السينما والمسرح والفنون الفنان فرج بوفاخرة ومدير إدارة المهرجانات والمعارض خليل العريبي ورئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على هذا المهرجان.

وقد أكد خالد نجم خلال هذه الزيارة بأنه بالإرادة والإصرار لا يوجد شيء مستحيل وأن هذا المهرجان سيعيد البهجة لمدينة بنغازي وأهلها وسيقدم صورة بليغة ورسالة لأهل بنغازي والمجتمع الدولي بأن الثقافة قادرة على إعادة الحياة للناس واستمرار البناء والتعمير وتجسيد الانتصارات والصمود، وبأننا قادرين على صنع حياة جديدة من تحت الركام والأنقاض ،وستوجه رسالة من خلال هذا المهرجان إلى من أراد لهذه المدينة الخراب والدمار “بأنكم تحاربوننا بالموت نحاربكم بالحياة” وأن هذه المجهودات تعتبر مبادرة مضنية تستحق التقدير والاعتزاز.

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