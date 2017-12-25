«صوان» يزور موريتانيا بدعوة من حزب تواصل بمناسبة عقد مؤتمر الحزب الثالث

عين ليبيا

زار محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء دولة موريتانيا السبت الماضي بدعوة كريمة من حزب تواصل، وذلك بمناسبة عقد المؤتمر الثالث للحزب، وألقى خلال الزيارة كلمة أمام أعضاء الحزب والضيوف تناول فيها الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة عموما والأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص، مشيرا في حديثه إلى أن المنطقة تشهد تحولات كبيرة وأن حركة التاريخ لا تقاس بالعام والعامين وأن المشهد لا يدعو إلى الإحباط كما يرى البعض فالخط العام تصاعدي رغم بعض الارتدادات.

وبمناسبة حضور العديد من رؤساء وممثلي الأحزاب العربية والأفريقية دعا صوان الجميع إلى توحيد الجهود للدفع باتجاه إنجاح المسار الديمقراطي والابتعاد عن المعارك التي تضعف الجميع، مثل هذا إسلامي وذاك ليبرالي أو اشتراكي وغيرها، والتمسك بالمسار السلمي الديمقراطي الذي يضمن للجميع المشاركة وينضم إدارة الخلاف وفقا لقواعد العملية الديمقراطية.

والتقى السيد صوان على هامش المؤتمر بالعديد من رؤساء وممثلي الأحزاب والشخصيات، منها رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الأخ “سيدي محمد ولد محم” معبرا له عن ارتياحه للدور الإيجابي للرئيس الموريتاني في المنطقة واتفقا على تعزيز التواصل بين الحزبين، كما التقى برئيس حزب تواصل الموريتاني والعديد من ممثلي الأحزاب في كل من فلسطين وتونس والمغرب والجزائر والسنغال والسودان.

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