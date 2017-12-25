إيطاليا: 10 آلاف لاجئ بليبيا يمكن أن يستفيدوا في 2018 من الممرات الإنسانية

قالت الحكومة الإيطالية، إن نحو 10 آلاف شخص عالق في مخيمات اللاجئين في ليبيا يمكن أن يستفيدوا في عام 2018 من الممرات الإنسانية التي تقلهم إلى أوروبا مع تمكينهم من وضع لاجئ.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، أمس الأحد، أنه انطلاقا من أهداف منظمة الهجرة الدولية فإن 30 ألف مهاجر لا يملكون الحق في اللجوء يمكن إعادتهم إلى بلدانهم على أساس طوعي في عام 2018.

وأشار ألفانو، إلى أن 18 ألفا فعلوا ذلك في 2017، موضحا أن التعاون مع السلطات الليبية أقام نموذجا جديدا للإدارة في الضفة الأخرى من المتوسط، بحسب ما ذكر موقع قناة ليبيا لكل الأحرار.

وكانت إيطاليا قد استقبلت قبل يومين الدفعة الأولى من اللاجئين كانوا في مراكز إيواء داخل ليبيا، والتي بلغ عدد نحو نحو 160 مهاجرا من الفئات الأشد ضعفا من النساء والأطفال والمسنين الأفارقة، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الليبية.

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