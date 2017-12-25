درس الإعلام وأثار الجدل بسبب يسرا اللوزي.. 8 معلومات عن أحمد حاتم

ثلاثة شباب وجوههم غير مألوفة للجمهور، يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، والتأرجح ما بين اتخاذ قرار وتنفيذه ثم إلغائه، يُطلون من خلال فيلم «أوقات فراغ»، 2006، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، البطل عرفه الجمهور بوسامته، وصار فيما بعد وعلى مدار 10 أعوام ماضية أحد أبرز الوجوه الشبابية في السينما والدراما المصرية..

وفي هذا التقرير، نرصد بعض المعلومات عن الجان الوسيم "أحمد حاتم"..

1- أحمد حاتم وُلد في حي الدقي، في الخامس والعشرين من ديسمبر 1987.

2- درس الإعلام قبل أن يلتحق بورشة الدكتور محمد عبد الهادي لإعداد الممثل، والذي رشحه لأولى بطولاته في فيلم «أوقات فراغ»، يقول عن ذلك، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، «الأستاذ محمد مصطفى (مخرج الفيلم)، شافني أنا وكريم قاسم، وعمرو عابد، فقرر يعمل بينا فيلم شبابي».

3- يتحدث عن نفسه، «كانت فكرة إني أمثل جوايا من صغري، لكن كنت خجول وعمري ما قلت، بعد ما اتخرجت قررت إني آخد ورشة تمثيل وأشوف هعرف أعمل ده ولا لأ.. أنا كنت بالعب سباحة، ولما كنت باخرج من حمام السباحة كان الناس بتضحك عليّ، لكن ده ماأثرش على كوني عايز أمثّل، وكون شكلي حلو ساعد في ده».

4- قدّم عددا من الأعمال السينمائية منها (الماجيك 2007، لمح البصر 2009، المركب 2011)، كما شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية، من أهمها (لحظات حرجة، فيرتيجو، نكدب لو قلنا مابنحبش، السيدة الأولى).

5- يقول إنه كان محظوظًا بالوقوف أمام الفنان حسين فهمي، والفنانة يُسرا، وإن فتاة أحلامه كانت هند رستم، ويرى أنه لم يصل لشيء بعد.

6- قال إنها يُحب الفنان محمد رمضان للغاية، ويراه موهوبًا للغاية، ولفت إلى أنه لاقى لومًا من قِبل الجمهور بعدما قتل الفنانة سارة سلامة، بمسلسل (ابن حلال)، مضيفًا: «كل ما كان يقابلني حد يقولي قتلت الصاروخ ليه».

7- جلسة تصوير له مع الفنانة يُسرا اللوزي، أثارت جدلًا حول العلاقة بينهما، نشرها المصور أحمد مبارز عبر حسابه بـ«إنستجرام».

8- في يناير 2016، أعلن خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وحكى عنها: «صاحبتي من زمان جدا، صديقة مقربة وشافتني وأنا باتطور في شغلي وحياتي، وشافتني وأنا بابص لبنات تانية، وفاكرة الفترة دي كويس وشايلة دايمًا بسبب القديم، هي عارفاني كويس وفي ثقة لأنها عارفة كل حاجة عني».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا