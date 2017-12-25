ألونسو يطالب لاعبي تشيلسي بالرد على نتيجة إيفرتون المحبطة

طالب مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو زملاءه في الفريق بضرورة اقتناص الفرص بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في المباراة التي شهدت إهدار لاعبو البلوز للعديد من الفرص المؤكدة ليصل الفارق بين حامل اللقب ومانشستر سيتي في الصدارة إلى 16 نقطة بعد فوز رجال بيب جوارديولا في نفس الجولة على بورنموث برباعية نظيفة حسبما أوضح موقع "فور فور تو".

وقال ألونسو، إن الفريق لم يكن محظوظًا في فشله في الفوز بالمباراة خاصة بعد السيطرة شبه الكاملة على اللقاء والتحصل على العديد من الفرص، مؤكدًا على شعور الجميع بالإحباط الشديد بعد المباراة بالخروج بنقطة واحدة فقط.

وأضاف ألونسو، أن الجميع كان على يقين تام بأن المباراة ستكون صعبة وبالفعل زادت صعوبتها مع مرور الوقت في ظل الدفاع الشديد لإيفرتون، مؤكدًا على أن مستوى تشيلسي لم يكن سيئًا ولكنه يحتاج إلى استغلال الفرص.

وقال ألونسو، إنه من الصعب للغاية أن يصل استحواذ الفريق إلى 68% وأن يسدد 25 كرة على المرمى ولا يحقق الانتصار مشيرًا إلى ضرورة تحقيق الفوز على كل من برايتون وستوك سيتي في البوكسنج داي وحصد النقاط الست.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا