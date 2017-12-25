الملك والمايسترو والملاك.. 2017 يودع الأساطير

اقتربنا من إسدال الستار عن عام 2017، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة مع تبقى 6 أيام على انتهائه بما شهده من فرح وحُزن، ولحظات سعادة وأُخرى مؤلمة.

أتحدث بشكل عام، وعن الرياضة وكُرة القدم بشكل خاص، حيث شهد العام العديد من النجوم، الذين غادروا الأراضي الخضراء، وتوقفوا عن مُداعبة الساحرة المُستديرة.

ونقدم لكم أبرز 5 لاعبين علقوا أحذيتهم في 2017..

1) فرانشيسكو توتي (ملك روما):

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رمز الوفاء في كرة القدم، الذي أمضي عمره الكروي بالكامل في نادٍ واحد، والمتوج بمونديال 2006 مع الطليان، قرر تعليق حذائه بعد أن أصبح الهداف التاريخي لذئاب روما رغم كونه لاعب وسط، عن عُمر 41 عامًا في الـ28 من مايو الماضي، ومن المتوقع أن يشغل منصبًا إداريًا مع نادي العاصمة، أو حتى أن يُصبح رئيسًا له في يوم من الأيام.

2) بيرلو (المايسترو):

صولات وجولات في الدوري الإيطالي مع الكبار الثلاثة، إنتر ويوفنتوس وإي سي ميلان، والعديد من البطولات، أبرزها دوري الأبطال مرتين مع ميلان (2003 – 2007)، وكأس العالم مع الأزوري في 2006، قبل أن يختتم حياته في نيويورك سيتى الأمريكي في الـ8 من نوفمبر للعام الحالي عن عُمر يُناهز 38 عامًا.

3) فيليب لام:

المانشافت الألماني، قائد المُنتخب وبطل العالم في 2014، والمُتوج بدوري الأبطال 2013 مع البايرن، ورمز آخر للوفاء بقضائه حياته الكروية بأكملها مع العملاق البافاري، قرر في مايو الماضي (34 عامًا) الاكتفاء بما قدمه، وإتاحة الفُرصة لغيره.

4) تشابي ألونسو:

الرحالة الإسباني، صال وجال في الإنفيلد والبيرنابيو واليانز آرينا، تُوج بدوري الأبطال مع الريدز (2005) ومع الميرنجي (2014)، وبطل العالم 2010 مع الماتادور الإسباني وبطل أوروبا معهم أيضًا (2008 و2012)، قرر أن يخرج من الباب الكبير، ويبتعد عن محبوبته المستديرة في مايو الماضي، عن عُمر 36 عامًا، مُفضلًا أن لا ينتقل لدوريات أدنى ليجني الأموال كما فعل أقرانه.

5) ريكاردو كاكا:

أفضل لاعب في العالم 2007، وأحد أغلى 15 صفقة في تاريخ كرة القدم بـ67 مليون يورو من ميلان لريال مدريد، صاحب دوري الأبطال مع ميلان (2007)، وكأس العالم مع البرازيل (2002)، قرر الاكتفاء بما قدمه في 17 ديسمبر الحالي بعُمر 35 عامًا، وكانت محطته الأخيرة أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، حاله كحال بيرلو.

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