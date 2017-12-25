ليبيا_الآن | أطلقت بلدية أبو سليم في #طرابلس حملة “إصلاح 2 ” بدءًا من مدرسة م…

#ليبيا_الآن | أطلقت بلدية أبو سليم في #طرابلس حملة “إصلاح 2 ” بدءًا من مدرسة مجد العرب في حي الأكواخ.
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