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#ليبيا_الآن | أطلقت بلدية أبو سليم في #طرابلس حملة “إصلاح 2 ” بدءًا من مدرسة م…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أطلقت بلدية أبو سليم في #طرابلس حملة “إصلاح 2 ” بدءًا من مدرسة مجد العرب في حي الأكواخ.


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