جبهة النضال الوطني تنعى الشاعر مصطفى كمال سلام

نعت جبهة النضال الوطني الليبي ،اليوم الاثنين في بيان لها ،الشاعر مصطفى كلام .

وقالت الجبهة في بيان لها تلقت “بوابة افريقيا الإخبارية” نسخة منه إن “وفاة الأخ،و الرفيق الشاعر / مصطفى كمال سلام ابن قبائل الصيعان الأشراف،و ابن ليبيا البار المنافح عن قضايا الوطن منذ انبلاج ثورة الفاتح من سبتمبر المجيدة تفتقد ليبيا رجلا من رجال الوطن،و الذي كرس حياته من أجل الأدب،و الثقافة،و الشعر،و كان من طلائع الوطنين الرافضين للتدخل الأجنبي سنة 2011 حيث تم أسره،و تعذيبه في معتقلات الظلم،و البهتان خرج من المعتقل،و هو يعاني من مرض شديد حتى وفاته المنية اليوم الإثنين صباحا الموافق 25 /12/2017 بعد صراع مرير مع المرض” وفق نص البيان

وأضافت الجبهة بالقول: “عندما يلقى الشاعر المبدع مصطفى سلام وجه المولى تبارك اسمه ـ و هوالذي قدم حياته ثمنا لقيمه،و مبادئه،و مواقفه النضالية نشعر نحن في جبهة النضال الوطني الليبي،و أبناء الشعب الليبي كافة الذين عايشوا أبداعاته المتنوعة في مجال الشعر الشعبي،و الذي تحفل مسيرته بالعطاء الزاخر،و اللامحدودفي الفضاء الثقافي،و الشعري الليبي” وفق تعبيرها .

وختمت الجبهة بيانها قائلة: “في هذه اللحظات العصيبة التى تخسر فيها القوى الوطنية الليبية رفيقا من رفاق النضال الوطني المشرف ضد الناتو،نجزم بأن المرحوم مصطفى كمال سلام سيبقى شمعة منيرة في دروب التقدم،و التحرر” على حدّ تعبيرها .

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