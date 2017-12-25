مدير محطة تحلية المياه في طبرق ينفي توقفها عن العمل

نفى مدير محطة تحلية مياه البحر في طبرق المهندس فتح الله سليم، اليوم الاثنين، ما تردد عن توقف المحطة عن العمل مؤكدًا أنَّ «المحطة تعمل بصورة جيدة بكفاءتها المعتادة ولم تتوقف كما يشاع».

وقال سليم في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «هناك مَن يريد أن يربك عمل المحطة من خلال نشره الإشاعات بأنَّ المحطة متوقفة بسبب بعض الأعطال ونقص المواد الكيميائية، مما يسبب تزاحمًا على شاحنات مياه الشرب وشركة المياه وترتفع أسعار المياه، لكن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة».

وأضاف سليم أنَّ المحطة «تعمل بثلاث غلايات وثلاث مبخرات، وكفاءتها جيدة، والفنيون يعملون ليل نهار من أجل متابعة العمل وفحص الأجزاء أولاً بأول لتكون المحطة متماسكة وتعمل بالصورة المثلى»، منوهًا إلى أنَّها تحتاج لقطع الغيار من أجل الصيانات الدورية المتواصلة لأنَّها تعمل منذ إنشائها العام 2001، «دون أي عَمرة».

وذكر أنَّ إنتاجية المحطة اليومية تقدَّر بنحو 36 ألف متر مكعب، وذلك بعد وصول كمية من المواد الكيميائية اللازمة للتشغيل من الشركة العامة لتحلية المياه، مشيرًا إلى أنَّ هذه الكمية «تكفي لتسعة أشهر إضافية».

وأعلن مدير الشركة العامة لتحلية المياه، ناجي علي بوشناف، في منتصف ديسمبر الجاري أنَّ الفترة القليلة المقبلة ستشهد تطويرًا جديدًا لمحطة طبرق، وذلك بتدشين مبخر رابع، يساعد في رفع الإنتاج من 36 ألف متر مكعب إلى قرابة 50 ألفًا يوميًّا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط