هل ينبغي الاحتفال بعيد الاستقلال؟ … بقلم / محمد الامين

من سخرية الاقدار أن الإقبال العالي على تنظيم الاحتفالية الاستقلال هذا العام يتزامن مع مشاكل ومعاناة ونكبات وطنية غير مسبوقة، وربما كانت أسوأ من الاستعمار نفسه.. لكن ما هي القضايا الاولوية؟ وهل يهتم الليبيون بتاريخ الاستقلال؟

كان يمكن ليوم ذكرى الاستقلال أن أن يكون يوما تضامنيا يمتّن العلاقة والروابط بين الليبيين.. يوم يتضامن فيه الناس، وتتصالح فيه السلطة مع معاناة المواطن والتطلعاته..

النخبة السياسية ابتداء من أميرها إلى عسكرها ومدنييها تعيش حالة إنكار للواقع، ومنفصلة عن الهمّ اليومي والتطلعات الشعبية.. والاحتفاليات بالاستقلال لا تمثل الليبيين..بل تذكرهم بالفرق الشاسع بينهم وبين الذين يحكمونهم ويجثمون على مراكز القرار والموارد عنوة واصطنعوا لأنفسهم قوة وعتادا ونفوذا وسلطانا، وبطشوا بالمواطنين بشكل فاق ما اقترفه المستعمرون

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