بالوثائق| السراج ينفق أكثر من 170 مليون دولار في رحلاته الخارجية

تحصلت (المتوسط) على مستندات ووثائق توضّح، بالأرقام، حقيقة نفقات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومرافقيه في بعض رحلاتهم الخارجية لعدد من الدول العربية والأفريقية والغربية، والتي وصلت إلى أكثر من 170 مليون دولار.، وتحديداً (170494140 ) مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من (مليار ونصف) دينار ليبي بسعر السوق الموازية. وكشفت مكاتبة داخلية من مدير عام الشؤون المالية بديوان رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق إلى النائب الأول بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن أن هذه المبالغ تمّ إنفاقها على المهام الخارجية لرئيس ونواب المجلس الرئاسي في الإقامة والنقل ومقتضيات البروتوكول الأخرى، بحسب نص المكاتبة.

وأحاط مدير الشؤون المالية، بحسب المكاتبة، معيتيق علماً بديون الرئاسي لصالح بعض السفارات والشركات، راجياً منه مخاطبة وزير المالية لاستعاضتها لصالح الجهات الدائنة المبينة بالكشف، وذلك بخصم تلك المبالغ من مخصصات المجلس الرئاسي لدى وزارة المالية، فيما بيّن الكشف المرفق أسماء السفارات والشركات، وديونها بالعملات الصعبة (الدولار واليورو).

وحمل الكشف، الذي حرر بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، أسماء 20 سفارة ليبية، وأربع شركات عامة، وشركة واحدة أجنبية، كانت السفارة الليبية في باريس صاحبة أعلى رقم في المصروفات على الرئاسي، وهو 11961350 يورو أي ما يعادل أكثر من أربعة عشر مليون ومائتي ألف دولار، فيما كان طيران شركة الخطوط الأفريقية، والشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية الأعلى رقما بين الشركات، فالأولى بلغت مستحقاتها ثلاثة وثلاثين مليون ونصف دولار بدون الكسور، والثانية تخطت مستحقاتها حاجز 27 مليون دولار.

ورد في الكشف اسم شركة العلاقات العامة البريطانية ( بيل بوتينجر) كجهة مدينة للرئاسي، بمبلغ 6 مليون يورو أي ما يعادل سبعة ملايين ومائة وأربعة وعشرين ألف دولار (7124400 )، وهذا المبلغ يشكل قيمة الدفعة الثانية من العقد الذي أبرمه المجلس الرئاسي تحت رقم (14/2017) مع الشركة شركة (بيل بوتينجر) أعلن عن انهيارها في مطلع شهر سبتمبر الماضي بعد تورطها في فضيحة الدعاية العنصرية لصالح شركة أوكباي، وهي شركة مملوكة من قبل عائلة غوبتاس البيضاء الغنية في جنوب أفريقيا، ولم تتمكن الشركة حينها من العثور على مشتر، ما أضطرها إلى فصل الكثير من موظفيها. وقال مديرو (بي دي أو ), وهي شبكة دولية من المحاسبة العامة والضرائب والاستشارات والشركات الاستشارية التجارية وقتذاك أن الشركة “تأثرت مالياً بشدة” بسبب الفضيحة مشيرين إلى أن مستوى خسائرها وعدم القدرة على كسب عملاء جدد ترك الشركة دون أي خيار آخر.

وعلى أثر تلك الفضيحة تم طرد شركة بيل بوتينجر من هيئة الصناعة في المملكة المتحدة، و قطعت عدة شركات علاقاتها معها ، من بينها شركة ( أتش أس بي سي )، شركة إنفستيك, وشركة السلع الفاخرة (ريتشيمونت). يشار إلى أن بيل بوتينجرمؤسس الشركة كان مستشاراً للعلاقات العامة لمارغريت تاتشر, واستقال من منصبه في الشركة العام الماضي، وسبق للشركة أن تورطت في أعمال مشبوهة منذ أواخر التسعينات، حين قامت بحملة لإطلاق سراح دكتاتور تشيلي السابق الجنرال بينوشيه بعد القبض عليه في لندن عقب إصدار أسبانيا مذكرة اعتقال بحقه. كما تورطت في الدعاية للديكتاتور البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو .

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