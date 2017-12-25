فرع جهاز المباحث العامة مصراتة يرد على اتهام مدير الفرع بخطف وغتيال محمد اشتيوي

ليبيا – استنكر ضباط وضباط صف وأفراد وموظفي فرع جهاز المباحث العامة مصراتة ما يتم تداوله على بعض صفحات موقع التواص الاجتماعي ” فيس بوك” بشأن اتهام مدير فرع الجهاز اسماعيل الفيتوري الجمل بخطف واغتيال عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي.

فرع جهاز البحث الجنائي مصراتة أعلن في بيانه له تلقته المرصد اليوم الاثنين تمسكهم بمبدأ تطبيق القانون ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة .

وأكد البيان على وقوف الجهاز صفاً واحداً الى جانب الجهات الامنية والقضائية المكلفة بالتحقيق في خطف واغتيال عميد البلدية للكشف عن الجناة وتحقيق العدالة ، داعياً الى عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة واصحاب النفوس الضعيفة التي تسعى الى اثارة الفتنة في المدينة.

وطالب فرع جهاز المباحث العامة مصراتة سلطات التحقيق بتفنيد وتكذيب ما تم نشره واظهار ما توصلت اليه نتائج التحقيق ، مجدداً مطالبته للجهات الامنية بملاحقة ومحاسبة أصحاب هذه الصفحات التي روجت ونشرت هذه الاشاعات.

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