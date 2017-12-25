مفوضية اللاجئين تتوقع ارتفاع أعداد إجلاء المهاجرين من ليبيا العام القادم

توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفاع أعداد المهاجرين الذين ستجليهم المفوضية من ليبيا العام المقبل، وذلك ما بين 5 إلى 10 آلاف مهاجر.

وقال ممثل المفوضية في ليبيا روبيرتو مينون في تصريح لصحيفة ” لا ريبوبليكا” الإيطالية: إن المفوضية أجلت حتى الآن ما يزيد عن 1200 مهاجرا غير قانوني من مراكز إيواء مختلفة تابعة “لجهاز الهجرة غير الشرعية” في ليبيا خلال سنة 2017.

واستقبلت إيطاليا يوم الخميس الماضي نحو 160 مهاجرا من الفئات الأشد ضعفا من النساء والأطفال والمسنين الأفارقة قادمين من ليبيا، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة الليبية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن إجلاء قرابة 15 ألف مهاجر غير قانوني من ليبيا إلى دول أخرى.

يُذكر أن الدول المشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية في العاصمة العاجية أبدجان، قد اتفقت على ضرورة إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم أو دول أخرى.

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