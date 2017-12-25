المرافق التعليمية: معاينة الأضرار التى لحقت بمدارس مخيمات نازحي تاورغاء

قال مدير المكتب الإعلامي بمصلحة المرافق التعليمية مصطفي الفرجاني: إن المصلحة قامت بزيارة للمدارس الواقعة داخل مخيمي الفلاح وطريق المطار لنازحي تاورغاء؛ لمعاينة الأضرار التي سبّبها ارتفاع منسوب تجمع مياه الأمطار اليومين الماضيين بالمخيمات.

وأضاف الفرجاني، أن المصلحة شكلت فريق عمل لرصد الاحتياجات اللازمة للمدارس وصيانة النوافذ ومعالجة أرضيات الأسقف ومواطن تسريب المياه وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة داخل المدارس. وفق مانقلته شبكة الرائد الإعلامية.

وذكر مدير مكتب الإعلام، أن عدد الطلبة بالمدارس للتعليم الأساسي داخل المخيمات يبلغ أكثر من 150 طالبا بمخيم طريق المطار وأكثر من 200 طالب بمخيم الفلاح للتعليم، مقسمين على فترتين صباحية ومسائية لضيق المكان.

وتابعت مصلحة المرافق التعليمية أوضاع المدارس الواقعة داخل مخيمات نازحي تاورغاء بطرابلس، والتي تضررت بسبب تسرب مياه الأمطار للفصول.

يشار إلى أن مدارس مخيمات نازحي تاورغاء بطرابلس شهدت الأربعاء والخميس الماضيين توقف الدراسة؛ جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتسريبها داخل الفصول.

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