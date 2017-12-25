هذا ما نتج عن اجتماع كويري مع مدير الخدمات الصحية قمينس

قال مدير مكتب الاعلام بوزارة الصحة بنغازي هاني العريبي لبوابة افريقيا الاخبارية بانه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور نادر كويري بقمينس اليوم على تفعيل عيادة السكري قمينس تحت إشراف مركز السكري بنغازي.

واضاف العريبي انه وخلال الاجتماع الذي حضره مدير الخدمات الصحية قمينس و مدير عام مركز السكري بنغازي الدكتور عوض تمت مناقشة طبيعة العمل في قطاع الصحة بالمنطقة و من بينها تقييم خدمات الكلى و تفعيل العيادات المجمعة لتقديم الخدمة الصحية في الفترة المسائية.

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