تنظيم ورشة في طرابلس لمناقشة مشروع قانون لمكافحة الإتجار بالبشر

أُقيمت اليوم الاثنين ورشة عمل في طرابلس لمناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ووضع الملاحظات والمساعدة في ضبط وصياغة المشروع ليعرض على السلطة التشريعية لإقراره بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس الاعلى للدولة وعدد من المختصين في مجال القوانين والتشريعات ، وكذلك بحضور ممثلين لادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الليبية ، والإدارة العامة للقانون في وزارة العدل ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

حيث أبدى المشاركون ملاحظاتهم في الصياغة ، وتقرر بعد التعديلات المبدئية إحالة مشروع القانون إلى لجنة التشريع والقوانين بالإدارة العامة للقانون للصياغة النهائية بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادقة عليها ليبيا.

وأكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الاعلى للدولة السيد “د.فتح الله السريري” وعدد من السادة أعضاء المجلس أنّ هذا القانون جزء من الاستراتيجية والرؤية التي تضعها ليبيا في مكافحة مثل هذه الجرائم المرتبطة بشكل كبير بالهجرة غير الشرعية ، وطالب بضرورة تعاون الدول الإقليمية ودول الجوار والمنظمات الدولية في مساعدة ليبيا في تفعيل هذا القانون ، وغيرها من الخطوات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والأمن القومي .

وقد أشاد المشاركون والحضور بهذه الخطوة التي تُجسد العمل المؤسسي المنظم والفاعل للمجلس الأعلى للدولة.

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