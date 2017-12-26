فتح الله سليم : هذا هو حال محطة تحلية مياه البحر في طبرق الآن

المتوسط:

أكد مدير محطة تحلية مياه البحر في طبرق المهندس فتح الله سليم ، عن استمرار سير العمل بالمحطة.

وأكمل سليم ، خلال تصريحات صحفية له، أن المحطة تعمل بثلاث غلايات وثلاث مبخرات، وكفاءتها جيدة، والفنيون يعملون ليل نهار من أجل متابعة العمل “.

وأوضح ، أن المحطة تحتاج لقطع الغيار من أجل الصيانات الدورية المتواصلة لأنَّها تعمل منذ إنشائها العام 2001 دون أجراء صيانة شاملة.

وكشف سليم عن إنتاجية المحطة اليومية قائلا، أنها تقدَّر بنحو 36 ألف متر مكعب، وذلك بعد وصول كمية من المواد الكيميائية اللازمة للتشغيل من الشركة العامة لتحلية المياه، مشيرًا إلى أنَّ هذه الكمية «تكفي لتسعة أشهر إضافية».

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