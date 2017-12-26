أدباء وحقوقيون وفنانون وإعلاميون يستنكرون تجاوزات الأجهزة الضبطية

استنكر كتاب وأدباء وحقوقيون وفنانون وإعلاميون وشخصيات عامة والمهتمون بالشأن الثقافي والمجتمع المدني في بنغازي تجاوزات الأجهزة الضبطية وعمليات القبض دون جريمة محددة الأركان بالمدينة.

وأوضح البيان، الصادر اليوم الإثنين، الذي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه أن معايير جملة الإخلال بالآداب العامة «فضفاضة تتيح القبض على أي مواطن بتهمة مبهمة»، مشيرين إلى أنه «لا يوجد في قانون العقوبات الليبي جريمة بعينها تسمى بمخالفة الآداب العامة»، مؤكدين أنه «لا جريمة ولا عقاب إلا بنص».

ولفت الموقعون على البيان إلى أن العمل الفني في الأماكن العامة لا يعد عملاً فاضحًا، موضحين أن الأعمال الفاضحة وحدها هي التي يعاقب عليها القانون الليبي بحسب نص البيان.

وطالب الموقعون على البيان الجهات الأمنية القيام بدورها في إرشاد الأفراد التابعين لها وإطلاعهم على القوانين حتى لا تتكرر هذه الإجراءات المنافية للقانون، مطالبين جهاز التفتيش القضائي ببسط الرقابة المنوطة به في التصدي لهذه الانتهاكات، ومنع تغول أجهزته على أمن الناس وسمعتهم.

وعبَّر الموقعون عن قلقهم الشديد «لغياب مؤسسات الدولة العدلية والقضائية في ضبط انتهاكات الأجهزة التابعة لها»، محملين المسؤولية «للنيابة العامة والجهاز القضائي بإدارات التفتيش المختصة فيه».

وقال الموقعون إنهم يطمحون إلى تأسيس دولة مدنية تحترم آدمية المواطن وحقوقه وتكفل احترام وحقوق كل القاطنين في ليبيا وفقًا لمواثيق حقوق الإنسان، وأكدوا أن غايتهم هي سيادة القانون التي لن يتنازلوا عنها بعد هذا المسار الدامي الذي كلفهم الكثير.

وجاء البيان على خلفية استدعاء مديرة مدرسة «الخالدات» إيمان بوسنية للنيابة العامة، واعتقال الفنان وسيم عادل الذي قُبض عليها الأسبوع الماضي عقب مشاركته في حفل غنائي لمناسبة تخريج طالبات من مدرسة «الخالدات» الثانوية الذي أُقيم في إحدى قاعات المناسبات بالمدينة.

من جهته قال الناطق باسم الغرفة الأمنية الرئيسية بنغازي الكبرى، النقيب طارق الخراز، إنَّ الأجهزة الأمنية لا تقوم بحبس مواطنٍ إلا بإذن من النيابة العامة أو النيابة العسكرية وبالتنسيق مع رئيس الغرفة الأمنية بنغازي.

نص البيان

في ظل انحسار الحقوق والحريات نحن الموقعون أدناه من القوى المدنية الفاعلة كتاب، أدباء، حقوقيين، فنانين، إعلاميين، شخصيات عامة والمهتمين بالشأن الثقافي والمجتمع المدني في ليبيا والطامحين إلى تأسيس دولة مدنية تحترم آدمية المواطن وحقوقه وتكفل احترام وحقوق كل القاطنين في ليبيا وفقًا لمواثيق حقوق الإنسان، نعلن استنكارنا لفعل القبض دون جريمة محددة اﻷركان، ونؤكد أن معايير جملة «اﻹخلال باﻵداب العامة» فضفاضة تتيح القبض على أي مواطن بتهمة مبهمة، حيث إنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي جريمة بعينها اسمها مخالفة اﻵداب العامة، فلا جريمة ولا عقاب إلا بنص، ولا يعد العمل الفني في اﻷماكن العامة عملاً فاضحًا، فاﻷعمال الفاضحة وحدها هي التي يعاقب عليها القانون الليبي، كما أننا نهيب بالجهات الأمنية القيام بدورها في إرشاد اﻷفراد التابعين لها وإطلاعهم على القوانين حتى لا تتكرر هذه اﻹجراءات المنافية للقانون، وعلى جهاز التفتيش القضائي بسط الرقابة المنوطة به في التصدي لهذه الانتهاكات، ومنع تغول أجهزته على أمن الناس وسمعتهم، كذلك ونعبر عن قلقنا الشديد لغياب مؤسسات الدولة العدلية والقضائية في ضبط انتهاكات الأجهزة التابعة لها، فالمسؤولية لا تقع على أفراد هذه الأجهزة الضبطية ولكنها تقع على النيابة العامة والجهاز القضائي بإدارات التفتيش المختصة فيه.

غايتنا سيادة القانون التي لن نتنازل عنها بعد هذا المسار الدامي الذي كلفنا الكثير

حفظ الله ليبيا

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1- رحاب عثمان شنيب (كاتبة).

2- خديجة الصادق بسيكري (كاتبة).

3- آمال بوقعيقيص (محامية).

4- عبير أمنينه (أستاذة جامعية).

5- ميسون صالح (ناشطة مدنية).

6- مناجي بن حليم (كاتبة).

7- محمد الترهوني (كاتب).

8- أحمد التهامي (كاتب).

9- فاطمة عبدربه (صحفية).

10- إهداء مكراز (أكاديمية ومقدمة برامج).

11- تهاني الورفلي (اخصائية اجتماعية).

12- محمد بوسنينه (موسيقي).

13- فرج السليني (ناشط مدني).

14- أسماء حمادي (ناشطة مدنية).

15- خالد المنصوري (إعلامي).

16- محمد مفتاح الزروق (ضابط سابق بالجيش الليبي).

17- أم العز الفارسى (أكاديمية).

18- جابر العبيدي (كاتب صحفي).

19- نوارة الجبالي (إعلامية).

20- ابتسام الزني (قانونية).

21- إبراهيم المقصبي (مواطن).

22- فرج عبد الكريم (فنان).

23- حازم الفرجاني (أكاديمي وأستاذ جامعي).

24- تمام طاهر العبيدي (ناشطة مدنية).

25- ليلى بوسيف ياسين (ناشطة حقوقية).

26- عبد النبي المغربي (فنان وإعلامي).

27- محمد المسلاتي (كاتب).

28- مروان أحمد (حقوقي).

29- فتحي داوود سليمان (كاتب ومخرج).

30- محمود جمعة العمامي (مواطن).

31- خديجة محمود العمامي (ناشطة مدنية).

32- رمضان الفارسي (حقوقي ومهتم بالشأن العام).

33- عبدلرؤوف الخضر (ناشط مدني).

34- بسمة محمد الورفلي (ناشطة مدنية).

35- جازية جبريل شعيتير (أكاديمية).

36- إبراهيم عبد الحميد (إعلامي).

37- أحمد العريبي (إعلامي).

38- خليل الحاسي (كاتب ليبي).

39- رضا فحيل البوم (صحفي وأستاذ جامعي).

40- أساامة الطشاني (أستاذ جامعي).

41- أشرف القطعاني (حقوقي).

42- علي العسبلي (مدون وناشط مدني).

43- سعد الدينالي (ناشط سياسي).

44- أكرم الجنين (ناشط سياسي).

45- رزان نعيم المغربي (كاتبة وروائية).

46- سالمة أحمد الشعاب (إعلامية).

47- مروان حمد الحمروش (مهتم بالشأن الثقافي).

48- عبدالله محمد الغريانى (رئيس رابطة ضحايا وجرحى اﻹرهاب).

49- هشام بن صريتي (شاعر).

50- خلود الفلاح (صحفية).

51- هيثم عبد الحميد الورفلي (موسيقي).

52- خديجة الورفلي (محامية).

53- جمال يونس الفارسي (مهتم ناشط مدني).

54- ايناس محمود العوامي (منظمة الروناس للمرأة والطفل).

55- أسماء بن سعيد (صحفية).

56- هويدا الشيباني (محامية).

57- عبد الحفيظ غوقة (محامي).

58- أحمد التواتي (ناشط مدني).

59- سراج الدين الورفلي (شاعر).

60- محمد بوجواري (مدير راديو زين).

61- ناصر محمد اﻷوجلي (مخرج وممثل مسرحي).

62- مجدي نجيب (البرعصي).

63- محمد عبدالله المسلاتي (إعلامي وصحفي ومدون).

64- موسى اللافي (كاتب).

65- فريدة حمد الفارسي (أم شهيد).

66- حمزة جبودة (كاتب وإعلامي).

67- عبد الباسط أبوبكر (محمد شاعر).

68- هند البشاري (رئيس شبكة الاستحقاق للديمقراطية وسيادة القانون).

69- عوض سحيم (ناشط سياسي).

70- صالح السنوسي (عضو هيئة تدريس جامعة بنغازي).

71- سالم عيسى سالم (فنان).

72- فاطمة محمود (كاتبة وشاعرة).

73- صلاح ناصف (إعلامي).

74- حسن البكوش (صحفي).

75- نعمة الفيتوري (كاتبة ومترجمة قانونية).

76- نجيب الحصادي (عضو هيئة تدريس).

77- خليل عبد الحميد العريبي (فنان).

78- عوض القويري (طبيب).

79- مريم علي العجيلي (إعلامية).

80- يسرا علي بن حليم (معلمة).

81- مرزوقة صالح القطعاني (معلمة).

82- ماهر العوامي (صحفي).

83- محمد دومة (ناشط مدني).

84- علي غرور (رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشجرة للإنتاج اﻹعلامي).

85- نادية امحمد البكوش.

86- سلوى المقصبي (ممثلة).

87- ابريك درباش (ممثل).

88- الزهراء لنقي (حقوقية).

89- عاطف اﻷطرش (كاتب صحفي).

90- امنة اجبيرة الفيتوري.

91- عصام ميلاد عبد الله مصور (صحفي).

92- ميرفت دومه (مستشار إعلامي بلدية الساحل).

93- حنان المقوب (إعلامية).

94- هناء القلال (أستاذ القانون الدولي).

95- خديجة العمامي (صحفية).

96- سالمة المنفي (ممثلة وإعلامية).

97- انتصار البرعصي (صحفية وكاتبة).

98- عبد السلام الزغيبي (صحفي).

99- أحمد الشركسي (مهندس).

100- زاهي بشير المغيربي (أستاذ جامعي متقاعد).

101- همام السعيطي (مجتمع مدني).

102- صلاح أبو حجر (إعلامي).

103- أحمد علي الزليتني (موسيقي).

104- نسرين أبوبكر المجدوب (ناشطة مدنية).

105- نجاة طرخان (تربوية).

106- أسامة محمد بركة (ممثل ونقيب المسرحيين).

107- فيفي الغرياني (محامية).

108- حسام الدين الزوام (إعلامي).

109- فراس بوسلوم (صحفي).

110- فاطمة الزاني (ناشطة مدنية).

111- حاتم محارب (شاعر وصحفي).

112- نوري عبد الدائم أبو عيسى (إعلامي).

113- تهاني دربي (كاتبة).

114- رزان نعيم المغربي (كاتبة وروائية).

115- ماني (فنان).

116- نعمة كركرة (ناشطة مدنية).

117- عبد السلام العماري (طالب وناشط مدني).

118- شكري الميدي اجي (قاص وروائي).

119- عبد الرازق الداهش( كاتب صحفي).

120- انور محمد الحبشي (مواطن).

121- حمد عاشور (مواطن).

122- سلوى بورقيعه (معمارية).

123- أسماء عمارة سريبه

124- زينة إبراهيم المبروك

125- منصور بوشناف (كاتب).

126- رفيعة البرناوي منظمة الرونق).

127- حسام صالح رجب (موظف).

128- إبراهيم القناشي (مواطن).

129- حسين المغيربي.

130- عبد الرؤوف المغيربي (طالب في كلية اﻹعلام).

131- منير المهندس (إعلامي).

132- معتز سلامة (فنان).

133- إيهاب بوليفة (فنان).

134- حمد الحاسي (فنان).

135- محمد البوسيفي (فنان).

136- علاء العبيدي (فنان).

137- أحمد كويفية مخرج).

138- نزار الصافي (فنان).

139- علي إبراهيم العبار (شاعر).

140- أشرف الهوني (فنان).

141- سيف جلال أحمد (فنان).

142- هاشم عبدو أقجام (فنان).

143- عادل علي العريبي (فنان).

144- عائشة بازامه (كاتبة).

145- الطيب جمازي (كاتب من تونس تضامني مع مطلب الحريات في ليبيا).

146- فاطمة سعد الدوكالي (مواطنة).

147- فاطمة المريمي (إعلامية).

148- معتز محمد رمضان الدولي (مواطن).

149- آماني خطاب (ناشطة مدنية).

150- عبد الحفيظ العابد (شاعر).

151- إدريس القائد (طبيب).

152- ناصر الهواري (مؤسس ورئيس المرصد الليبي لحقوق اﻹنسان).

153- زينب شاهين (صحفية).

154- عز الدين عبد الكريم (إعلامي).

155- أبو بكر عبد الرحمان (كاتب).

156- محمد منير عوض القويري.

157- روبا المبروك (شنيب).

158- نافع الرعيري (منظمة الرأي والرأي الآخر).

159- وهيب جمال الصادق (مواطن).

160- صباح حسن الدامي منظمة (كوبسيس).

161- حميدة سليمان (متابعة ومهتمة بالشأن الثقافي).

162- حسام الثني (كاتب).

163- ليلى نعيم المغربي (كاتبة صحفية).

164- هيثم هاشم (باحث).

165- آية البرغثي (فوتوغرافية).

166- فرج الترهوني (كاتب ومترجم).

167- جبريل العبيدي (كاتب وأكاديمي).

168- أيمن اسماعيل الكوافي (كاتب صحفي وناشط حقوقي).

169- كريم المجبري.

170- سامي علي (مصور).

171- سعد عمر السعيطي (رئيس مجلس إدارة الجمعية الليبية لدعم المدن والبلديات).

172- نبيل عبدالله العربي.

173- سمية سلامة البرغثي.

174- سامية البصير (مواطنة).

175- عبير مفتاح حبيب (أكاديمية).

176- فريال الدالي (شاعرة).

177- أحمد العقيلي (إعلامي).

178- شهاب الدين عبد النبي (طالب وناشط مدني).

179- محمد الصل (ناشط مدني).

180- مروة محمد سالم (طبيبة وحقوقية).

181- فيروز العوكلي (كاتبة).

182- المكي أحمد المستجير (كاتب).

183- أحمد الفيتوري (كاتب صحفي).

184- فاطمة غندور (إعلامية وعضو هيئة تدريس جامعة طرابلس).

185- سهيل صالح (مواطن).

186- مريم السلطني (عضو هيئة تدريس جامعة بنغازي).

187- إيلاف أحمد بن علي (مواطنة).

188- انتصار بوراوي (كاتبة).

189- دانية محمد المنصوري (مواطنة).

190- عبد الباسط صالح يونس (أستاذ أكاديمي).

191- علي رشدان (حقوقي وكاتب).

192- رجاء الفيتوري (طبيبة).

193- ليلى نعيم المغربي (كاتبة وصحفية).

194- المعتصم بالله العلواني (مخرج).

195- وديع الاطرش (موسيقي).

196- سراج ابراهيم عون.

197- محمود المصراتي (صحفي).

198- خليفة خليل العمامي (إعلامي).

199- محمد المزوغي (كاتب).

200- طارق علي الجحاوي (أكاديمي).

201- علي الفلاح (مخرج).

202- حمدي عوض حرويس.

203- سليمان الأحول).

204- عون بوسريرة.

205- هبة بوسدرة (مواطنة).

206- علاء (العقيبي).

207- مختار البوسيفي (صحفي).

208- سليمة الكراتي (مهتمة بالشأن الثقافي).

209- غادة بن شتوان (طالبة صحافة).

210- جلول محمد جلول (مواطن).

211- منى ابراهيم بن سعود (عضو هيئة تدريس بكلية القنون).

212- سالمة المدني (صحفية).

212- أحمد كويفية مصور (سينمائي).

213- مأمون الزائدي (قاص ومترجم).

214- جمعة عبد العليم (شاعر).

215- أشرف الشريف (مواطن).

216- إيلاف أحمد بن علي (مواطنة).

217- مفتاح الزاوي (مهندس).

218- الحسن بوخريص (سيناريست ومخرج).

219- عبد الكريم عمر (موظف).

220- ندى الفيتوري (مهندسة).

221- إسراء الحواز (مواطنة).

222- هناء العبار (مساعد باحث جامعة بنغازي).

223- ناصر الشكري (مستشار سياسي لبعثة الأمم المتحدة).

224- فاطمة القرقني (معلمة فلسفة).

225- عبد الوهاب (العالم).

226- أسامة محمد القزيري (مهندس).

227- صلاح الشيخي (إعلامي).

228- منصف الطيرة مستشار (إعلامي).

229- مبروكة سليمان جبريل (ناشطة حقوقية).

230- مراجع عبد القادر الطلحي (معلم).

231- محمد بوعجيلة (مواطن).

232- أشرف العريبي (مخرج).

233- فاطمة الذيب (مهندسة وعضو هيئة تدريس).

234- محمد المجبري (ناشط مدني).

235- سعاد سالم (أستاذة جامعية).

236- فرج نجم (أستاذ جامعي).

237- جبريل العبيدي (كاتب وأكاديمي).

238- سليمة القزيري (رئيس مجلس إدارة منظمة صدى المستقبل الإعلامية).

239- آمال العبيدي (أكاديمية).

240- محمد الأصفر (كاتب).

241- فتحية محمد المعداني (مواطنة).

242- علاء الدرسي (صحفي).

243- محمد عمران (ناشط وباحث حقوقي).

244- أميمة الفاخري (محامية).

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