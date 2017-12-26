وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تكلف سويكر لهذا المنصب

المتوسط:

كلف وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ، والمجلس البلدي طبرق، عبد المنعم سويكر يحيى مديرًا مؤقتًا لتسيير العمل بإدارة الخدمات الصحية في البلدية وذلك خلال اجتماع عقده وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، اليوم الاثنين، مع المجلس البلدي في مدينة طبرق.

وقال ونيس خليل، رئيس قسم الإعلام في البلدية، خلال تصريحات صحفية له ، «إن تكليف سويكر تسيير العمل بإدارة الخدمات الصحية في البلدية مستمرٌّ لحين إنهاء المشكلة المتعلقة بهذا الجانب، وذلك بصفته المساعد الحالي لمدير المكتب نظرًا لما يمثله قطاع الصحة من أهمية بالغة لتقديم الخدمة الضرورية للمواطن».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية