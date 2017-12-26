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إنطلاق إمتحانات قسم أمراض الباطنة السريرية بجامعة طبرق

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أستقبل مركز طبرق الطبي صباح اليوم  الأمتحانات السريرية لطلبة السنة الخامسة بكلية الطب البشري بجامعة طبرق قسم أمراض الباطنة ، وذلك بحضور عدد من الاساتذة الذين جاؤوا من عدة جامعات ليبية بكليات الطب البشرى (طبرق، عمر المختار، بنغازي). 

وقال المكتب الإعلامى بجامعة طبرق لــــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ”  ، أن 120 طالباً وطالبة شرعوا فى الأمتحانات السريرية ، وذلك على مدارأربعة  أيام داخل قسم العيون بمركز طبرق الطبي، وتشمل الجانبين الشفوي والسريري. 

وأشار المكتب بإن عملية إجراء الإمتحانات كانت بحضور رئيس جامعة طبرق ” الدكتور عبد العزيز عبد الكريم بوحليقة ” ،و برفقة الأستاذة المشرفين و الزوار فى تخصص أمراض الباطنة ، و التى من خلالها يتعرف الطالب على  ” التاريخ المرضى ، و الفحص العام للمريض ، و فحص الجهاز التنفسى ، و فحص القلب ، و فحص الأمراض العصبية ، و فحص الأمراض الجلدية ، و فحص الجهاز الهضمى ، و بيانات و تحاليل معملية ، صورة الأشعة ورسم القلب للمريض ” . 

هذا و تقدم عميد كلية الطب البشرى بجامعة طبرق ” الدكتور فتحى السنينى ” بشكره و تقديره  إلى إدارة مركز طبرق الطبى على توفيرها كل الإمكانيات التى  تساعد سير هذه الإمتحانات بالشكل و بالصورة المطلوبة . 

 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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