إنطلاق إمتحانات قسم أمراض الباطنة السريرية بجامعة طبرق

أستقبل مركز طبرق الطبي صباح اليوم الأمتحانات السريرية لطلبة السنة الخامسة بكلية الطب البشري بجامعة طبرق قسم أمراض الباطنة ، وذلك بحضور عدد من الاساتذة الذين جاؤوا من عدة جامعات ليبية بكليات الطب البشرى (طبرق، عمر المختار، بنغازي).

وقال المكتب الإعلامى بجامعة طبرق لــــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية ” ، أن 120 طالباً وطالبة شرعوا فى الأمتحانات السريرية ، وذلك على مدارأربعة أيام داخل قسم العيون بمركز طبرق الطبي، وتشمل الجانبين الشفوي والسريري.

وأشار المكتب بإن عملية إجراء الإمتحانات كانت بحضور رئيس جامعة طبرق ” الدكتور عبد العزيز عبد الكريم بوحليقة ” ،و برفقة الأستاذة المشرفين و الزوار فى تخصص أمراض الباطنة ، و التى من خلالها يتعرف الطالب على ” التاريخ المرضى ، و الفحص العام للمريض ، و فحص الجهاز التنفسى ، و فحص القلب ، و فحص الأمراض العصبية ، و فحص الأمراض الجلدية ، و فحص الجهاز الهضمى ، و بيانات و تحاليل معملية ، صورة الأشعة ورسم القلب للمريض ” .

هذا و تقدم عميد كلية الطب البشرى بجامعة طبرق ” الدكتور فتحى السنينى ” بشكره و تقديره إلى إدارة مركز طبرق الطبى على توفيرها كل الإمكانيات التى تساعد سير هذه الإمتحانات بالشكل و بالصورة المطلوبة .

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