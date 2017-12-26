المحكمة ترفض الدعوة المرفوعة من قبل سيف القذافي

أصدرت محكمة طبرق الجزئية حكمًا بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل سيف القذافي ضد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أبوبكر بعيره.

ويلاحق سيف الإسلام القذافي عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة قضائيًا؛ بسبب ما وصفه بـ«التشهير به»، عبر الادعاء بأنه مُنح شهادته في كلية لندن للاقتصاد بـ«شكل احتيالي».

وقال سيف الإسلام في بيان نشره عنه محاميه، في نوفمبر الماضي إن جلسة عقدت في طبرق فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها ضد أبوبكر بعيرة، مشيرًا إلى أنه اضطرر إلى تقديم هذا الإجراء، جراء ما لحقه من أضرار ادعاءات بعيرة.

من جانبه اعتبر النائب أبوبكر بعيرة، ردا على بيان سيف القذافي أن الدعوى المرفوعة ضده من قبل سيف الإسلام القذافي «كيدية لا أساس لها من الصحة أصلاً»، مشيرًا إلى أن ادعاء محامي سيف القذافي بتقديم اعتذار لهم «هو افتراء سافر».

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