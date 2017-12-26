ماذا طلب الرئاسي من الليبيين في ذكرى الاستقلال ؟

كما احتفت مظاهر الاحتفاء بما يسمى عيد التحرير في 20 أكتوبر وعيد الثورة في 17 فبراير، اختفت أيضا مظاهر الاحتفاء بالذكرى 66 لاعلان الأمم المتحدة استقلال ليبيا واعتماد النظام الملكي، وهو ما جعل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يقرر مواصلة مخاطبة الشعب الليبي عبر بيانات ورقية من خلال منصته على موقع التواصل الاجتماعي.

البيان المقتضب الذي وزعه الرئاسي أمس الأحد دعا فيه الليبيين إلى ما وصفه الاقتداء بالأباء المؤسسين للحفاظ على الوحدة الوطنية داعيا من وصفهم بالمعرقلين إلى “العودة لرشدهم من أجل الوطن”.

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