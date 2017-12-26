اخبار ليبيا الان

الدباشي : قيام دولة ليس أمر سهل في ظل الخبرة السياسية المحدودة

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 24, 2017 , 8:46 ص

ديسمبر 23, 2017 , 11:55 م

ديسمبر 23, 2017 , 3:04 م

المتوسط:
قال مبعوث ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن إنجاز قيام الدولة ليس بالأمر السهل في ظل قلة التعليم والخبرة السياسية المحدودة والخضوع للاستعمار.

وأضاف ، خلال تصريحات تليفزيونية، ” أن قيام المتصدرين للمشهد السياسي بجلب التدخل الأجنبي وتشجيع القوى الخارجية على انتهاك السيادة لأنهم لا يعون بشكل كاف ما يمكن أن تجلبه تصرفاتهم هذه على الوطن في الوقت الحالي وفي المستقبل مبيناً بأن أخطر مرحلة مرت بها البلاد في الوقت الحالي خلال وجود “ما يسمى” فجر ليبيا وأحداث طريق المطار والاستيلاء على العاصمة طرابلس لأن الأمر يتعلق بمجموعات مسلحة وعدم تعافي ليبيا حتى الآن من أزمتها رغم الوعي المتزايد مع الأمنيات بالوصول إلى الانتخابات بأقرب وقت ممكن” .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك