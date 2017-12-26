الدباشي : قيام دولة ليس أمر سهل في ظل الخبرة السياسية المحدودة

المتوسط:

قال مبعوث ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أن إنجاز قيام الدولة ليس بالأمر السهل في ظل قلة التعليم والخبرة السياسية المحدودة والخضوع للاستعمار.

وأضاف ، خلال تصريحات تليفزيونية، ” أن قيام المتصدرين للمشهد السياسي بجلب التدخل الأجنبي وتشجيع القوى الخارجية على انتهاك السيادة لأنهم لا يعون بشكل كاف ما يمكن أن تجلبه تصرفاتهم هذه على الوطن في الوقت الحالي وفي المستقبل مبيناً بأن أخطر مرحلة مرت بها البلاد في الوقت الحالي خلال وجود “ما يسمى” فجر ليبيا وأحداث طريق المطار والاستيلاء على العاصمة طرابلس لأن الأمر يتعلق بمجموعات مسلحة وعدم تعافي ليبيا حتى الآن من أزمتها رغم الوعي المتزايد مع الأمنيات بالوصول إلى الانتخابات بأقرب وقت ممكن” .

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