صحفي ليبي يكشف عن حضور مستشار حفتر السابق لقاء السراج ولودريان

كشف الصحفي الليبي محمد عمر بعيو اليوم الاثنين النقاب عن حضور محمد بويصير المستشار السياسي السابق للمشير خليفة حفتر لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الذي جرى في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يصدر عن المكتب الإعلامي للرئيس السراج أي تعليق عن الصفة التي حضر بها بويصير اللقاء ولا طبيعة العلاقة التي تربط بين بويصير والسراج منذ لقائهما في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

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