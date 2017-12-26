تعرف على تفاصيل حملة الشحومي لتوحيد المركزي

اطلق مؤسس سوق الاوراق المالية الليبي الدكتور سليمان الشحومي دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اطار حملة وطنية تحت شعار( #توحيد_البنك_المركزي) .

ودعا الشحومي جميع العاملين في البنوك الليبية والمؤسسات المالية للمشاركة في الحملة.

واوضح الشحومي عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك أن انقسام مؤسسة البنك المركزي والذي صفق له وتحمس الكثيرين قد أنتج واقعا مريرا وجرحا عميقا في قلب النظام المصرفي والمالي والاقتصادي الليبي وتاثيرا سيستغرق ردحا من الزمن حتي تعالج اثاره بحسب تعبيره ،محذرا من ان استمرار حالة التشظي وفقدان السيطرة علي النظام النقدي ستكون اثارها هذه المرة مدمرة تماما.

وقال الشحومي في منشوره ان السوق الموازي اصبح نظام بنكيا بديل متكامل.،حاثا على ان يتوقف هذا العبث بأسرع وقت وعبر تفاهمات تستوعب ما حدث وتضمن ان يكون البنك المركزي للجميع بعدالة . لايمكن الان ان يدعي طرف واحد انه صاحب الحق منفردا ، وان الزمن والواقع تجاوزا ذلك.

وفي حديث خاص لبوابة افريقيا الاخبارية عن ما اذا كانت الدعوة متسقة مع المحافظ المنتخب محمد الشكري قال الشحومي أن توحيد البنك المركزي يجب ان يتم بالتوافق بين لجنة تشكل من البرلمان والمجلس الاعلي للدولة ودون شروط مسبقة ويتم طرح الخيارات من الطرفين لوظيفة المحافظ ونائب المحافظ ، كون البنك المركزي يحتاج لوجود الاثنين معا. وعن سؤال للبوابة عما يمكن لتوحيد المصرف المركزي تحقيقه في ظل انقسام حكومي قال الشحومي ان مسالة الحكومة الواحدة هو امر مطلوب ولكنه قد يحتاج الي وقت أطول من توحيد البنك المركزي ، ويمكن لادارة البنك المركزي الجديدة ان تتعامل مع الحكومتين مؤقتا وتظبط الانفاق بينهما وخصوصا ان اغلب الانفاق هو الان علي المرتبات والدعم وبالتالي توحيد البنك المركزي حتي مع استمرار الحكومتين في العمل سيكون مفيد جدا ويقلص الانفاق العام المبالغ فيه ويظبط سقف الدين العام والفساد في الانفاق علي المرتبات.

وقال الشحومي للبوابة انا ادعو جميع البنوك وموظفيها الي التوجه بطلبات وعرائض مكتوبة لكل من البرلمان والمجلس الاعلي للدولة ودعوتهم للجلوس علي طاولة واحدة لحسم مسالة ادارة البنك المركزي وإيقاف الانهيار في المنظومة النقدية للبلاد والتي أصبحت تتلاشي شيا فشيا . لابد من مساهمة كل من يعمل في القطاع المالي والمصرفي ان يساهم في هذه الحملة والتي تهدف الي الدفاع عن احد رموز الوحدة الوطنية، ومصدر عيش أبناء الشعب الليبي.

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