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ندوة حول إضطراب النمو الشامل "التوحد " بجامعة طبرق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظم صباح اليوم طلبة السنة الرابعة لقسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة طبرق نظم ندوة علمية حول ” حول إضطراب النمو الشامل التوحد ” .

وأوضح مكتب الإعلام بجامعة طبرق بأن الندوة تهدف إلي التوعية الشاملة علي إضطراب النمو الشامل التوحد ، و توعية الطلبة وأولياء الأمور و أعضاء هيئة التدريس و المجتمع عامة عن الأضطراب .

وأضاف المكتب بأن الندوة تطرقت إلي محاور علمية عديدة وهي ” ماهو التوحد ، متى انتشر التوحد ، ماهي أعراضه،  تشخيص التوحد ” ، وذلك بحضور مدير مكتب صندوق التضامن الإجتماعي بمدينة طبرق ، و أعضاء هيئة التدريس و طلبة و معيدين بالقاسم و مدير مركز التوحد بالتضامن الإجتماعي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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