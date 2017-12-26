طرابلس | الرقابة الإدارية تطالب مؤسسة الإستثمار بتأجيل تنفيذ هذه القرارات وتبين الاسباب

ليبيا- بعث رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس نصر علي حسن مخاطبة رسمية لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بشأن تولي الهيئة دراسة القرارات الصادرة عن المجلس وفقا للإختصاصات المناطة بها وبموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

المخاطبة التي صدرت في الـ21 من ديسمبر الجاري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها تحدثت عن القرارات الصادرة عن المؤسسة التي حملت الأرقام 18 و19 و20 لعام 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار والشركة الليبية للإستثمارات الخارجية والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى.

وأضافت المخاطبة بأن القرارات المشار إليها يشوبها بعض العيوب القانونية وتخالف الإجراءات الشكلية والموضوعية وهو ما يترتب عليه تأجيل عملية التسليم والإستلام إلى حين تقديم الرقابة الإدارية موقفها القانوني تجاه هذه القرارات.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود والتابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أجرت فى 5 ديسمبر الجاري تعيينات جديدة فى المؤسسات والمحافظ والشركات التابعة لها وإستبدال أعضاء جدد بآخرين .

وجاء التغيير عبر اربعة قرارات متسلسلة تلقت المرصد نسخة عنها ونص أولها وهو القرار 18 لسنة 2017 على إعادة تشكيل مجلس ادارة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار لتكون برئاسة محمد عطية العبيدي، وعضوية أبوبكر الأمين ، مصطفي الزنتاني ، طلال المشوط ، مجدي بن أحميدة ، نصر سالم ، مراجع جبريل .

اما القرار التالي وهو 19 لسنة 2017 فقد نص على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لتكون برئاسة مصطفي الخطابي وعضوية حامد الحضيري ، جمال أبو قارة ، اسامة أبو بكر ، حلمي المحجوب ، كريمة الغويل ، حسام أبو الهول .

القرار رقم 20 لسنة 2017 أشار بدوره الى اعادة تشكيل مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى لتكون برئاسة عاطف البحري وعضوية مفتاح سليمان ، عبد الستار سيف النصر ، حسن ابو الحسن ، سالم الكاديكي ، ادريس مسعود ، عماد الشيباني .

ووصولا الى القرار رقم 21 لسنة 2017 فقد قضى ببتكليف الكامل القصير بمهام المدير العام لمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار.

اما فى ما يتعلق بشركة الإستثمارات النفطية (OilInvest) وكذلك الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF) فلم تطرأ على مجالس إدارتيهما أي تغييرات وبقيت كما هي عليه وفقاً لما هو مبين فى رسم الانفوجرافيك الذي أعدته المرصد .

المرصد – خاص

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