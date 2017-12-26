رئيس المفوضية العليا للانتخابات :ترشح سيف الاسلام ليس من إختصاصنا

أكد عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاده ستنطلق قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) العام المقبل، بحسب خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة. وقال السائح: إن «عملية تسجيل الناخبين تجري بشكل جيد، كما أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي في تصاعد مستمر»، مشيراً إلى أن «عدد الناخبين المسجلين في سجل الانتخابات وصل لمليون ناخب».

واعتبر في تصريحات بثتها وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن «ترشح سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي للانتخابات، أو أي شخص آخر، ليس من اختصاصه الفصل فيها».

وبعدما أكد أنه «يحق لجميع الليبيين المشاركة طالما لديهم رقم وطني»، اعتبر أن «أعوان ومؤيدي ورجال النظام السابق، هم أيضاً ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة».

وتابع: «وعلى كل حال، هو وأي مواطن ليبي يحمل رقماً وطنياً وتنطبق عليه شروط الترشح، عليه التقدم لخوض المنافسة، لكن إلى الآن لا يوجد قانون يحدد شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة، ونحن ننتظر صدور ذلك القانون».

وأضاف: «بحسب خطة الأمم المتحدة، الكل يشترك في العملية الانتخابية، ولا وجود لأي تصنيفات أو مسميات، ما يهم أنه شخص ليبيي بغض النظر من يكون»، مؤكداً «عدم وجود أي نوع من الإقصاء لأي طرف»، بحسب السائح

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