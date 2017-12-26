دورة اسعافات أولية بمدينة طبرق

اختتم فرع الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية إستهدفت 13 قائدا من القادة التابعين لشبيبة الهلال.

وقال منسق الإعلام بالهلال الأحمر فرع طبرق شاهين بن هليل لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء أعطيت الدورة في مجال الإسعافات الأولية وإستمرت لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف مسؤول التدريب بجمعية الهلال الأحمر الليبي بطبرق محمود شحاته.

وأضاف: جرى التطرق فيها لكيفية إعداد مدربي إسعافات أولية من أجل صقل الشباب وتوجيههم في مجالات الإسعافات والتدريب كان محليا بمقر الشبيبة لكي يتم تأهيلهم لدورات خارجية في تونس وغيرها بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.

وأشار بن هليل إلى أنه جرى التعريف بتاريخ الهلال الأحمر والإسعافات الأولية ومؤسسها ، وطبقت كافة المحاضرات بشكل عملي والتي تعنى بالإسعافات بشكل عام.

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