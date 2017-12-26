السائح : هذا موقف المفوضية العليا للانتخابات من ترشح سيف القذافي

المتوسط:

أعلن عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في بلاده وسيكون في نهاية شهر سبتمبر العام المقبل، بحسب خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة.

وأكمل السائح، خلال تصريحات صحفية له،” أن ترشح سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي للانتخابات، أو أي شخص آخر، ليس من اختصاصه الفصل فيها”.

وأضاف ،” أي مواطن ليبي يحمل رقماً وطنياً وتنطبق عليه شروط الترشح، عليه التقدم لخوض المنافسة، لكن إلى الآن لا يوجد قانون يحدد شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة، ونحن ننتظر صدور ذلك القانون”.

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