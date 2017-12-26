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اختتام الدورة التدريبية للهلال الأحمر في طبرق

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 26, 2017 , 12:33 ص

ديسمبر 25, 2017 , 9:59 م

ديسمبر 25, 2017 , 4:37 م

المتوسط:
انتهت فعاليات الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية والتي ينظمها فرع الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق.

وشارك بالندوة 13 قائدا من القادة التابعين لشبيبة الهلال، و استمرت لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف مسؤول التدريب بجمعية الهلال الأحمر الليبي بطبرق محمود شحاته.

و قال منسق الإعلام بالهلال الأحمر فرع طبرق شاهين بن هليل، خلال تصريحات صحفية له، أنه جرى التطرق فيها لكيفية إعداد مدربي إسعافات أولية من أجل صقل الشباب وتوجيههم في مجالات الإسعافات والتدريب كان محليا بمقر الشبيبة لكي يتم تأهيلهم لدورات خارجية في تونس وغيرها بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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