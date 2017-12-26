عائلة الشتيوي تصدر بيانا بشأن اغتياله

المتوسط:

دعا ابناء منطقة الزوابي وعائلة عميد بلدية مصراتة محمد الشتيوي الذي جرى اغتياله دعوا الجهات الامنية الى الاسراع في اتخاذ خطوات عملية لمعرفة المتورطين في ارتكاب جريمة الاغتيال والقبض عليهم في اسرع وقت ممكن.

وأكدت ابناء منطقة الزوابي وعائلة الشتيوي في بيان لهم انهم من دعو “الشباب إلى ضبط النفس والتهدئة وعدم التسرع وإعطاء الفرصة للجهات الأمنية للقيام بعملها لكشف الجناة” وتابع البيان انهم على ثقة في ان الاجهزة الامنية “لن تدخر جهداَ في معرفة الجناة والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة للقصاص منهم”

واضاف البيان “إن ابناء منطقة الزوابي وكل شرفاء هذه المدينة ( مصراتة) لن يهنأ لهم بالٌ حتى يتم معرفة الجناة والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة لمعاقبتهم بما اقترفت أيديهم”..

واشار البيان الى ان الشتيوي ” لا يمثل عائلته فحسب ، وإنما يمثل جميع شرفاء هذه المدينة والعديد من أبناء الوطن في سعيه للمصالحة ووحدة الصف ونشر الأمن والسلام بين أبناء الوطن”

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