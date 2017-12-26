اجتماع لبحث المشكلات التي تواجه قطاع الصحة ببنغازي

بحث عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار اليوم الثلاثاء مع وكيل وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب ووكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى نادر كويري وبعض مديري الإدارات الصحية في الوزارة ومديري المرافق الصحية آخر المستجدات حول سير العمل بالمرافق الصحية كافة.

واستعرض الاجتماع بعض الصعوبات التي تواجه المرافق الصحية في البلدية، وقدم العبار شرحا كاملا لوكيل الوزارة بخصوص عمل المرافق الصحية والمستشفيات العامة وجهاز الإمداد الطبي.

وبحث الطرفان آلية إعادة تفعيل جهاز الإسعاف السريع والمشاكل التي تواجه جهاز الإمداد الطبي بنغازي، فضلا عن مناقشة المشاكل التي تواجه المستشفيات الكبرى في بنغازي، والمرافق الصحية الواقعة بالمدينة.

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