جهاز الحرس البلدي: يحذر من المنتجات المنتهية الصلاحية

حذر مساعد مدير جهاز الحرس البلدي المقدم توفيق الورفلي من شراء (( تن نوع فلورا )) مالطى الصنع لعدم صلاحيته .

حيث قام مركز شرطة رأس اعبيدة في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية بتسليم شخصين لغرفة الحرس البلدي غرب بنغازي يقومون بتزوير صلاحية المنتج المنتهي الصلاحية سنة 2016 باخرى جديدة لسنة 2018 .

هذا وقامت الشركة المستورده في وقت بفتح محضر لدى الغرفه بخصوص سرقت المنتج من مخازنها بمنطقة الصابري و أكدت بانها لم تستورد هذا المنتج منذ2014

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