أبو شوفة لـ218: نقترب من مغتالي “اشتيوي”

قال عبدالفتاح أبو شوفة، المحامي المكلف بقضية اغتيال عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي، لـ”218 نيوز” إن مديرية أمن مصراتة تسعى للقبض على المتورطين باغتيال اشتيوي، خلال يوم أو يومين على الأقل، مبينا أنه ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة ليتعرف عليهم الجميع.

وكان عدد من أهالي مدينة مصراتة وعائلة عميد بلديتها المغدور محمد اشتيوي، نظموا الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن، للمطالبة بالكشف عن آخر مستجدات القضية، كما طالبوا في بيان، المديرية بالكشف سريعا عن المتورطين في الجريمة وتسليمهم للعدالة.

يذكر أن مسلحين مجهولين قاموا باختطاف العميد اشتيوي، ليل الأحد الاثنين، الموافق 18 ديسمبر، بالقرب من مطار مصراتة، فور عودته من تركيا، قبل أن يقوموا باغتياله.

