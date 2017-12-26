جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى طرابلس يعود للعمل

المتوسط:

بعد توقفه عن العمل لأكثر من عامين، انطلق أمس الاثنين، إعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفى الحروق في طرابلس، الذي توقف عن العمل لأكثر من عامين، وذلك بعد توفير قطع الغيار المطلوبة وتزويده بغاز الهيليوم، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وزار مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم، ونائب مدير عام شركة «إيني» ونيس الرويمي والفريق المصاحب المستشفى، لمقابلة المدير للاطلاع عن قرب على ما تم تنفيذه من أعمال، وتم إعادة تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي ليقوم بتقديم الخدمة للمواطنين المحتاجين لهذه الخدمة في الحال.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أنَّها قامت خلال العام الجاري وبرعاية من شركائها بعدة برامج للمسؤولية الاجتماعية ومن ضمنها مبادرات لدعم قطاع الصحة ضمن الأولويات والإمكانات المتاحة مع التركيز على مناطق العمليات النفطية والمستشفيات التخصصية على مستوى ليبيا.

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