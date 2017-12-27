«التيار الكهربائي» يعود إلى عمارات البحوث الصناعية بـ تاجوراء

المتوسط:

عاد التيار الكهربائي إلى عمارات البحوث الصناعية في تاجوراء، بعد الانتهاء من شفط المياه المتراكمة في محطات التوزيع التي أغرقتها الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، وفقًا لما أعلنت عنه الشركة العامة للكهرباء.

وكانت عمارات البحوث الصناعية في تاجوراء قد تم محاصرتها بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وعدد من مناطق غرب البلاد، جراء موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية

وأدى تواصل سقوط الأمطار الغزيرة على مدينة طرابلس والمنطقة الغربية إلى بعض الأضرار، من بينها غرق بعض المنازل والشوارع بالكامل في منطقة تاجوراء، ما دفع المجلس البلدي تاجوراء لإعلان الطوارئ، مطالبًا بسرعة إرسال سيارات لشفط المياه إلى الشوارع أو منازل المواطنين.

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