#ليبيا_الآن | وصلت شحنة جديدة من الكتاب المدرسي لمصلحة مخازن التعليم #بنغازي، بعد توقف عن التوريد دام لأكثر من عشرين يوم. وهذخ الدفعة أول دفعة من كتب التعليم الخاصة بالمرحلة الثانوية، وضمت 10 عناوين، إضافةً إلى 4 عناوين في مرحلة التعليم الأساسي، على أن ستصل شحنتين جديدتين غدًا.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
القبض على قاتل شاب ليبي بمدينة سرت
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
شحنة جديدة من الكتاب المدرسي تصل مخازن تعليم بنغازي
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات تجتمع بعدد من مؤسسات المجتمع المدني
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / عين ليبيا
«الجلاء»: انفجار لغم أرضي في بنغازي يتسبب في مقتل مدني
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
مستندات|مصدر بمجلس الدولة يكشف عن مراسلة «مثيرة للجدل» بين رئيس هيئة الرقابة والسراج
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
«الثني» يطلع على سير عمل وزارة الحكم المحلي
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / عين ليبيا
أضف تعليقـك