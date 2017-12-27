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#ليبيا_الآن | وصلت شحنة جديدة من الكتاب المدرسي لمصلحة مخازن التعليم #بنغازي، …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وصلت شحنة جديدة من الكتاب المدرسي لمصلحة مخازن التعليم #بنغازي، بعد توقف عن التوريد دام لأكثر من عشرين يوم. وهذخ الدفعة أول دفعة من كتب التعليم الخاصة بالمرحلة الثانوية، وضمت 10 عناوين، إضافةً إلى 4 عناوين في مرحلة التعليم الأساسي، على أن ستصل شحنتين جديدتين غدًا.




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