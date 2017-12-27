مختاري محلتين جدد يؤدون القسم القانونية أمام أعضاء المجلس البلدي

عين ليبيا

أدى السيدين مصباح بن حريز وعطية الحويج كمختاري محلتي البازة وإدواو الغربية اليوم الثلاثاء القَسم القانونية بديوان البلدية أمام أعضاء المجلس البلدي.

وسبقت تأدية القسم القانونية كلمات من أعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية ومدير إدارة شؤون المحلات، أكدت أهمية دور مختاري المحلات في تسيير أمور المواطن وتقريب الخدمة لهم.

ولفتت الكلمات إلى أن مختاري المحلات وفق القرارات والقوانين يعتبرون الداعم والرافد الحقيقي لعمل المجلس البلدي، وخير عون لهم في أداء المهام.

يذكر أن وزارة الحكم المحلي اعتمدن 39 محلة ببلدية زليتن وكلف المجلس البلدي زليتن عددًا من التكليفات لتولي مهام “مختار محلة” لعدد من المحلات ببلدية زليتن.

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