«مِيناء طبرق البحري» يُصادر مياه معدنية منتهية الصلاحية

المتوسط:

للمرة الثالثة في غضون شهر، قامت السلطات الأمنية في مِيناء طبرق البحري، بِمصادرة حاويات لشركة وهمية تحتوي على مياه معدنية مُنتهية الصلاحية، موجودة على أرصفة الميناء.

وكشفَ مدير أمن منفذ ميناء طبرق البحري العقيد عبدالسلام علي يونس، عن أنّ اللجنة المكلفة قامت بتفتيش الحاويات الموجودة على رصيف الميناء، وفتحت 22 حاوية ذات 20 قدمًا تخص إحدى الشركات.

وأشار يونس إلى أن الحاويات موجودة على رصيف الميناء منذ أكثر من ستة أشهر ولم يأتٍ صاحبها لاستلامها، ما دعا السلطات الأمنية لتفتيشها «بعد اكتمال المدة القانونية المُخصصة من مصلحة الجمارك التي تمنح للأجهزة الأمنية حق تفتيشها ومصادرتها».

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