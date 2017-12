“موسكو” و”قديروف” يُخرجان طبيبين بيلاروسيين “احتُجِزا” في ليبيا

218TV| متابعة إخبارية

نقلت وسائل إعلام روسية عن مسؤولين روس القول إنَ السلطات نجحت بالتعاون مع رئيس جمهورية الشيشان “رمضان قديروف” في تحرير طبيبين بيلاروسيين كانا محتجزين في ليبيا، ونقلت روسيا اليوم عن مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الليبية التابعة للخارجية الروسية قولها في بيان لها اليوم الأربعاء إن المواطنين البيلاروسيين “إينا بابوش” و”سيرغي زدوتا” احتجزا في مدينة الزنتان أكتوبر الماضي، بعد انقضاء مدة العقد المبرم بينهما وبين المؤسسة الطبية التي كانا يعملان بها في المدينة منذ العام “2010”.

وأضاف البيان أن الطبيبين كان من المقرر أن يغادرا ليبيا في الخامس من نوفمبر، إذ كانت تأشيرات عملهما قد انتهت في 25 أكتوبر، لكن مسلحين مجهولين منعوهما من المغادرة واستولوا على وثائقهما وفرضوا عليهما إقامة جبرية في المدينة.

وحسب البيان فإن رئيس مجموعة الاتصال “ليف دينغوف” والرئيس الشيشاني قديروف كانا يشرفان على عملية استعادة المواطنين المحتجزين، وذلك بالتنسيق مع الخارجية البيلاروسية وأجهزة الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، لتُتوّج الجهود بالاتصال مع المواطنين المحتجزين وتحريرهما وإخراجهما إلى مكان آمن.

