قيادي في مصراتة يتهم مليشيات الجويلي بنهب 40 مليون يورو

وجه القيادي في مدينة مصراتة حسن عبدالله شابة بلاغ وصفه بالهام للنائب العام في طرابلس، يتهم فيه مليشيات اسامة اجويلي بنهب مشروع العسة.

وقال شابة في تدوينة له على صفحته بموقع فيسبوك إن عصابة اجويلي في اشارة إلى مليشيات امر المنطقة العسكرية الغربية التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة اسامة اجويلي، تقوم بالسيطرة علي مشروع العسة الاسكاني.

وكشف عن وجود كميات ضخمة حديد تسليح وابواب والات ثقيلة ومتوسطة تقدر بقيمة 40 مليون يورو بالموقع، موضحاً أنه منذ سنوات وهذا الموقع لم يمس او يسرق.

وأكد شابة أن الموقع “اليوم ينهب تحت شرعية حامي الديار !! ينهب المقر”، مطالباً بالتحقيق في الامر وايقاف نهب الموقع.

وختم شابة بلاغه قائلاً “الصعلوك صعلوك مهما البسته من رتب”.

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