كلية العلوم تُقيم يومًا علميًا لطلبة الدراسات العليا في البيضاء

أقامت كلية العلوم بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء، يومًا علميًا خاصًا بطلاب الدراسات العليا.

وقال المكتب الإعلامي الجامعي في تصريحات لــ «بوابة الوسط»، إنّ اليوم العلمي أُقـيم بمدّرج الكلية، بحضور عميد الكلية الدكتور حمد العريفي، وعددٍ من أعضاءِ هيئة التدريس وحشدٍ من طلاب الدراسات العليا ومساعدي الأبحاث.

وأوضح المكتب أنّ عميد الكلية حثَّ الطلاب في كلمةٍ له على المزيدِ من الجهد لإتمام مرحلة الماجستير، مؤكدًا أنّ الكلية ستشهد سلسلةً أخرى من الأنشطة العلمية الخاصة بطلبة الدراسات العليا.

وشارك الطلاب في اليوم العلمي بإلقاء عدة أبحاث متنوعة ومختلفة من أقسام كلية العلوم.

يأتي هذا النشاط كجزءٍ من الدورات التدريبية للطلاب في مرحلة الدراسات العليا و في إثراء المناقشات وتبادل الأفكار والمعلومات.

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