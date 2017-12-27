أسطورة ميلان رئيسًا لدولة ليبيريا

فاز أسطورة نادي إي سي ميلان لكرة القدم السابق، جورج ويا، بالانتخابات الرئاسية في بلده ليبيريا، الأربعاء، ليصبح رئيسًا للبلاد بداية من 2018، وأصبح جورج ويا، الفائزة بجائزة أفضل لاعب أفريقي، وأفضل لاعب بالعالم، الرئيس رقم 25 في تاريخ ليبيريا.

حقق جورج ويا الفوز في الانتخابات في 12 مقاطعة، في حين استطاع خصمه جوزيف بواكي الذي يشغل منصب نائب الرئيس للبلاد منذ 12 عامًا أن يحصل على مقاطعتين فقط للتصويت له.

وهنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) جورج ويا على ترأسه بلاده، ليصبح أول رئيس دولة بخلفية رياضية.

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