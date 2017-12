“سماء البلاد”.. اليوم: سُحب كثيفة.. وفرصة لـ”أمطار متفرقة”

218TV| رصد إخباري

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر، علما أن نشرة الطقس اليومية منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من مساء يوم الغد خاصة على مصراته والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوي تتراوح ما بين (11-16) درجة مئوية ولا تتجاوز (10) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج – بنغازي والجبل الأخضر وقد تكون بكميات جيدة بداية من مساء يوم الغد والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-17) درجة مئوية.

الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (12-17) درجة مئوية وتنخفض آخر الليل والصباح الباكر إلى ما بين (0-4) درجات مئوية.

الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (15-19) درجة مئوية.

