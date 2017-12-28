ليبيا_الآن| أقام عناصر الجمارك بميناء #بنغازي البحري إحتفالية صغيرة للعناصر ا…

#ليبيا_الآن| أقام عناصر الجمارك بميناء #بنغازي البحري إحتفالية صغيرة للعناصر المتقاعدة لهذا العام عرفانا لما قدموه من مجهودات في خدمة الوطن .
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
ندوة حول مشروع الدستور الليبي بطرابلس
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
2017 عام الحزن في ليبيا على رحيل الكبار
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
جلالة: قرار عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم قرار تاريخي وشجاع
تم النشر منذُ 30 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
الإفراج عن 5 سجناء من تاورغاء كانوا مسجونين بمصراتة
تم النشر منذُ 39 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
بن طاهر يكشف لـ”218 نيوز” تطورات “اغتيال اشتيوي”
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
حمزة لـ218 نيوز: “خطأ كبير” باتفاق تاورغاء ومصراتة
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك