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مسلحون يقتحمون مسجد في الجبل الغربي ويعتقلون الخطيب وبعض الشباب

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قامت مجموعة سلفية مسلحة تتمركز في قرية تيجي بالجبل الغربي بمداهمة أحد المساجد في قرية تندميرة المجاورة لها، واعتقال عدد من الشباب وخطيب المسجد وسط وابل من «الشتائم المهينة» والتحقيق معهم بتهمة الانتماء إلى «المذهب الإباضي».

وأكد مصدر محلي أن المسلحين سألوا المعتقلين حول مواضيع عقائدية مثل «أين الله؟ ما قولك في الصحابة؟ هل القرآن مخلوق؟، هل تصنفوننا من الوهابية أم السلفية؟ مَن الفرقة الناجية نحن أم أنتم؟ وأين الشيخ زكري؟ هل يلقي المحاضرات؟ هل ينشر الضلالات؟ هل يلقي الدروس والمحاضرات؟ هل سترون ربكم يوم القيامة؟».

وأضاف المصدر «إن الأمر بدأ كخلاف اجتماعي بين شخصين من القريتين المذكورتين، وأنَّ أطرافًا من بلدتي كاباو وجادو تدخلوا ونجحوا في الإفراج عن المعتقلين والتهدئة بين الطرفين».

وأشار إلى أنَّ «الهجوم وقع الأحد الماضي من قبل مجموعة سلفية مسلحة متطرفة وتعرض المعتقلين للتحقيق والضرب والتعذيب والشتم والإهانة».

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • كذّااااااااااااااااب ….ومُدلّس….هذا الفعل لا يفعله السلفيون ….وليس من منهج السلف الصالح التعدّي على الآخرين …ولو لم يوافقوننا في الرأي….شوف غيرها…

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