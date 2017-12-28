مؤسسة النفط : نستنكر الإعتداءات الجماعات الإرهابية على مصالح وأرزاق الشعب

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفضها وإستنكارها لما تقوم به الجماعات الإرهابية من الإعتداءات على مصالح وأرزاق الشعب الليبي ومحاولاتها المتكررة على تدمير الخطوط الواصلة ما بين الحقول النفطية وموانئ التصدير.

المؤسسة الوطنية للنفط أكدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه اليوم الاربعاء على أنها تقوم بكافة الإجراءات والأعمال وتتواصل مع الجهات ذات الإختصاص.

ودعت المؤسسة كل الجهات المسؤولة القيام بدورها في سبيل القضاء على هؤلاء الإرهابيين حتى لا تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية.

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