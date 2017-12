كتاب من “السويحلي للكبير”.. محوره “العملة الأجنبية”

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، خطابا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أكد فيه ضرورة أن لا يفقد أولياء الأمور حقهم في الـ400 دولار عن العام الحالي، لعدم تمكنهم من تقديم طلب الشراء.

وقال “الأعلى للدولة”، في بيان، الأربعاء، أن كتاب السويحلي تضمن إشادة بقرار “المركزي” بشأن استمرار بيع العملة الأجنبية- الـ”500 دولار”- لأرباب الأسر لتحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على هذه العملة لتلبية حاجات الأسر.

